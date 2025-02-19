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Происшествия Социум

Похищение девушки попало на видео в Атырау

Мужчина грубо затолкал жертву в машину.
Арайлым Усербаева
Похищение девушки попало на видео в Атырау

Очевидцы сняли на видео, как неизвестный мужчина грубо заталкивает в машину девушку, которая активно сопротивлялась и кричала. Однако прохожие никак на это не реагировали. 

Полицейские установили личность похитителя. Им оказался 22-летний мужчина. Его задержали, машину отправили на штрафстоянку. Однако 22-летняя девушка не стала подавать заявление в полицию. В отношении мужчины составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».

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В пресс-службе областного суда сообщили, что дело пока не рассмотрено. 

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