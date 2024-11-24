Жителя Актобе арестовали на 45 суток за избиение бывшей жены и детей

Кроме этого, в течении года ему запрещен любой контакт с потерпевшими.

Как сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции, нетрезвый житель Актобе пришел к бывшей жене и детям. Он на улице стал дебоширить и оскорблять родных. В какой-то момент он начал толкать и бить своих детей. Матери детей, пытавшейся защитить их, пьяный мужчина умышленно нанес несколько ударов.

По факту побоев возбуждено уголовное дело по статье 109-1 УК РК «Побои». Правонарушителя задержали полицейские и водворили в изолятор временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы, проведены всесторонние следственные действия.

21 ноября 2024 года суд вынес приговор. За совершение уголовного проступка в виде побоев двух и более лиц и заведомо несовершеннолетних детей, по приговору суда мужчина арестован на 45 суток. Так же, к подсудимому были установлены особые требования и суд запретил ему употреблять алкоголь и наркотики, а также он обязан трижды в месяц посещать органы внутренних дел. Кроме того, в течении года ему запрещен любой контакт с потерпевшим.

Напомним, что 15 апреля, президент подписал закон, где предусмотрена уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью, а также за нанесение побоев.