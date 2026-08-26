Жителя Уральска арестовали за маты в соцсетях

В Казахстане продолжают привлекать к ответственности за нецензурную брань в соцсетях.

Сотрудники полиции Уральска во время регулярного мониторинга интернета наткнулись на скандальный ролик. На видеозаписи звучали нецензурная брань и прямые оскорбления в адрес людей, сообщается в Telegram-канале Polisia.kz.

Стражи порядка вычислили автора скандального видео. Им оказался 30-летний местный житель Асхат Құмаров. Собранные материалы передали в суд. Решением суда нарушитель получил административное наказание в виде ареста сроком на 5 суток.

В полиции подчеркнули, что мониторинг соцсетей ведется на постоянной основе, а за любые правонарушения в интернете предусмотрена строгая ответственность по закону.