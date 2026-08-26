Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Жителя Уральска арестовали за маты в соцсетях

В Казахстане продолжают привлекать к ответственности за нецензурную брань в соцсетях.
Кристина Кобина
Жителя Уральска арестовали за маты в соцсетях
Стопкадр из видео t.me/POLICE_of_KZ/

Сотрудники полиции Уральска во время регулярного мониторинга интернета наткнулись на скандальный ролик. На видеозаписи звучали нецензурная брань и прямые оскорбления в адрес людей, сообщается в Telegram-канале Polisia.kz.

Стражи порядка вычислили автора скандального видео. Им оказался 30-летний местный житель Асхат Құмаров. Собранные материалы передали в суд. Решением суда нарушитель получил административное наказание в виде ареста сроком на 5 суток.

Главный баннер

В полиции подчеркнули, что мониторинг соцсетей ведется на постоянной основе, а за любые правонарушения в интернете предусмотрена строгая ответственность по закону.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article