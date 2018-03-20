Жителя Уральска оштрафовали за попытку передачи телефона в тюрьму

Мужчина спрятал мобильный телефон в пакете с продуктами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, специализированный административный суд Уральска привлек к административной ответственности мужчину за попытку пронести одному из заключенных РУ 172/2 мобильного телефона. - Сотрудники учреждения обнаружили телефон в ходе досмотра. Он был спрятан в пакете под продуктами. Запрещенный предмет изъяли, а в отношении мужчины составили административный протокол по статье 481 ч.1 КоАП РК - "Скрытая от досмотра попытка передачи любым способом лицу, содержащемуся в

Мужчина спрятал мобильный телефон в пакете с продуктами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, специализированный административный суд Уральска привлек к административной ответственности мужчину за попытку пронести одному из заключенных РУ 172/2 мобильного телефона.

- Сотрудники учреждения обнаружили телефон в ходе досмотра. Он был спрятан в пакете под продуктами. Запрещенный предмет изъяли, а в отношении мужчины составили административный протокол по статье 481 ч.1 КоАП РК - "Скрытая от досмотра попытка передачи любым способом лицу, содержащемуся в учреждениях уголовно-исполнительной системы предметов, запрещенных к хранению и использованию в этих учреждениях", - рассказали в пресс-службе областного суда.

Правонарушителю назначили штраф в размере 22 690 тенге.

Всего с начала 2018 года за попытку передачи запрещенных предметов в исправительные учреждения к адмответственности привлекли 5 человек.