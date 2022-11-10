Жителя Уральска подозревают в убийстве родного брата

Полицейские начали досудебное расследование, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла вечером восьмого ноября. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, в своей квартире на улице Циолковского от ножевого ранения до приезда скорой помощи скончался 47-летний мужчина. По подозрению в убийстве полицейские задержали 49-летнего жителя Уральска. Его водворили в изолятор временного содержания, а тело убитого направили на экспертизу. Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК (убийство). Между тем, из достоверных источников стало известно, чт