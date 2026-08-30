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Происшествия Социум

Жителя ЗКО пожизненно лишили прав за пьяную езду

Кроме этого, мужчину отправили в колонию.
Арайлым Усербаева
Жителя ЗКО пожизненно лишили прав за пьяную езду
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Шынгырлауский районный суд вынес приговор местному жителю, который снова сел за руль в нетрезвом виде, будучи уже лишенным водительских прав (часть 1 статьи 346 УК РК).

По информациии пресс-службы суда ЗКО, ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. Тогда суд назначил ему 20 суток ареста и лишил права управления транспортом на 7 лет - до 2030 года. Однако выводов сельчанин не сделал и повторно попался пьяным за рулем, совершив уже уголовное правонарушение.

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Учитывая личность подсудимого и общественную опасность его поступка, суд приговорил его к одному году лишения свободы. Кроме того, нарушителя пожизненно лишили права управлять авто.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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