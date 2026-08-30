Жителя ЗКО пожизненно лишили прав за пьяную езду

Кроме этого, мужчину отправили в колонию.

Шынгырлауский районный суд вынес приговор местному жителю, который снова сел за руль в нетрезвом виде, будучи уже лишенным водительских прав (часть 1 статьи 346 УК РК).

По информациии пресс-службы суда ЗКО, ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. Тогда суд назначил ему 20 суток ареста и лишил права управления транспортом на 7 лет - до 2030 года. Однако выводов сельчанин не сделал и повторно попался пьяным за рулем, совершив уже уголовное правонарушение.

Учитывая личность подсудимого и общественную опасность его поступка, суд приговорил его к одному году лишения свободы. Кроме того, нарушителя пожизненно лишили права управлять авто.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.