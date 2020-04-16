В связи с продлением карантина в г.Атырау до 1 мая запрещено использование личного автотранспорта для передвижения по городу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Километровая очередь образовалась у блокпоста в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Первый заместитель акима Атырауской области Серик Шапкенов дал дополнительные разъяснения по данному вопросу. – В соответствии с постановлением главного санитарного врача Атырауской области, предприятия, которым разрешено работать во время режима карантина, должны обеспечить развозку персонала исключительно на служебном транспорте. Использование личного автотранспорта строго запрещено. Исключение составляет автотранспорт, который задействован в доставке товаров для продуктовых магазинов, лекарств и медицинских изделий для аптечных сетей, онлайн доставка объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые и другие), - сказал Серик Шапкенов. Между тем, каждый водитель автотранспорта должен иметь при себе все необходимые документы, подтверждающие разрешение на перевозку товаров, в том числе договор и справку с организации, адрес доставки, удостоверение личности. Также первый замакима области отметил, что в исключительных случаях применение личного автотранспорта дает право сотрудникам правоохранительных и специальных органов - Согласитесь, не имеет смысла вводить карантин, если все по-прежнему будут разъезжать на собственном транспорте. С завтрашенго дня у нас усиливается карантинный режим. Он подразумевает полную изоляцию, кроме тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города. Прошу всех с пониманием и отвественностью отнестить к этому, - подчеркнул Серик Шапкенов. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, согласно стать статье 476 КоАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения" влечет наложение административного штрафа или административный арест. Также сотрудники правоохранительных органов могут отправить задержанный транспорт на штрафстоянку. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 16 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1331, вылечились 263 человека, умерли - 16. Президент РК Касым-Жомарт Токаев 14 апреля подписал указ о продлении режима ЧП в республике до 1 мая.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.