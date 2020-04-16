Иллюстративное фото из архива "МГ" Во время прямого эфира заместитель руководителя департамента ознакомил главу города с деятельностью департамента и рассказал о новом сервисном центре, далее озвучил ряд вопросов, которые ранее были заданы в социальных сетях. В свою очередь, аким города Актобе Асхат Шахаров первым делом рассказал о ситуации в городе во время карантина, также ответил на вопросы, касающиеся дезинфицирования подъездов жилых секторов, на блокпостах, ремонта дорог и сдерживания цен на продукты питания. - На сегодняшний день утвержден график дезинфицирования, расписанный по дням, включающий все дворы жилых домов, спортивные площадки, которые есть в городе. Работы по дезинфекции будут проводиться во всем жилом секторе, не зависимо от того, есть в этом доме КСК или нет. Касательно блокпостов, сейчас на всех постах ситуация стабильная, необходимые работы ведутся непрерывно, - сказал Асхат Шахаров. Далее в ходе прямого эфира Галымбек Досанов рассказал, что специальной мониторинговой группой при департаменте антикоррупционной службы по Актюбинской области с привлечением представителей Филиала ГРП "Национальный центр качества дорожных активов" по Актюбинской области проведен мониторинг в сфере качества дорог. По результатам которого на нескольких участках было выявлено некачественное содержание дорог и укладки асфальтового покрытия. Антикоррупционной службой в городской акимат были направлены результаты и рекомендации данного мониторинга. Касательно наболевшей для жителей города темы автодорог Асхат Шахаров согласился что, на самом деле на сегодня одна из острых проблем касается дорог нашего города. И с заступления на новую должность аким совместно с общественностью и местными блогерами провели ряд мероприятий и лично ознакомились с ситуацией на проезжих дорогах. По словам акима города, на 2020 год утвержден бюджет и планируется ремонт свыше 170 км дорог в городе. В завершении прямого онлайн встречи Асхат Шахаров изъявил желание чаще проводить встречи на площадке «Antikor ortalygy» и давать отчет населению о проделанной работе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.