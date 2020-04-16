Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал советник генерального директора АО "Жайыктеплоэнерго" Вячеслав Солодилов, существует постановление, утвержденное маслихатом, в котором сказано, что отключить отопление можно лишь тогда, когда среднесуточная температура составляет +10 градусов в течение 3-5 дней. - Такой температуры пока нет. Раньше отключить не можем, потому что нарушим правила. По предварительным данным, отопление начнем отключать с 22 апреля, - пояснил Вячеслав Солодилов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.