Заместитель командира войсковой части 2029 пограничной службы КНБ РК Аскар Казбеков рассказал, что был задержан гражданин Казахстана, следовавший в Россию. - При досмотре обнаружены одноразовые маски в количестве 406 тысяч штук. Предварительная стоимость - 36,1 миллиона тенге, - сообщил Аскар Казбеков. Груз был задержан по причине запрета вывоза лекарственных средств и медицинских изделий с территории РК. Дело передано в департамент экономических расследований ЗКО.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.