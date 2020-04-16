На 16 апреля в ЗКО зарегистрировано 25 больных коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Еще 6 случаев заражения коронавирусом выявлено в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО Нурлыбек Мустаев сообщил, что в первом случае, пациент прибыл в ЗКО вместе с работавшим вахтовым методом в Российской Федерации жителем области, у которого ранее была выявлена коронавирусная инфекция. - Второй пациент расценен как контактный с больным коронавирусной инфекцией.  В последних трех случаях пациенты прибыли из Российской Федерации, где работают вахтовым методом. На посту "Таскала" сотрудниками СКП проведено анкетирование и бесконтактная термометрия. У двоих из них выявлено повышение температуры тела. Была вызвана скорая помощь и их госпитализировали в карантинный стационар для лабораторного обследования на COVID-19, - рассказал Нурлыбек Мустаев. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех были уточнены диагноз COVID-19. В настоящее время пациенты госпитализированы в областную инфекционную больницу. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 16 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1331, вылечились 240 человек, умерли - 16. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.