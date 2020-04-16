С 16 апреля, согласно постановлению главного санврача ЗКО, деятельность некоторых организаций должна быть приостановлена, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пустые улицы, автобусы, ТРЦ: как живет Уральск в режиме ЧП Иллюстративное фото из архива "МГ" Список разрешенных видов деятельности для организаций, которые не подлежат временному закрытию: 1) система здравоохранения, включая:
  • больницы и поликлиники (по спискам определяемым управлением здравоохранения)
  • лабораторные услуги
  • учреждения, осуществляющие медицинские услуги на дому
  • ветеринарные и животноводческие службы скорой помощи
  • стоматология для экстренных стоматологических услуг
  • дистрибуция медицинских товаров поликлиники
2) городская инфраструктура и коммунальные службы, включая:
  • электроэнергетические компании
  • водоснабжение
  • газоснабжающие компании
  • теплоснабжающие
  • услуги электриков, сантехников
  • пожарная служба
  • услуги по уборке улиц и помещений
  • сбор, обработка и утилизация мусора и отходов
  • дезинфекция
  • телекоммуникации (по спискам, определяемым акимами районов и г.Уральск)
  • официально зарегистрированные службы такси г.Уральск
  • аэропорты
  • железнодорожные вокзалы
  • почтовые, курьерские и грузовые услуги
  • социальное обеспечение
  • с 16.04.2020 по 24.04.2020 г.г. приостановить движение общественного транспорта в г.Уральск
3) промышленность и сельское хозяйство:
  • пищевая промышленность, включая производство товаров первой необходимости
  • сельское хозяйство
  • химреагенты
  • лекарственные препараты
  • медицинское оборудование/инструменты
  • фармацевтика, химическая промышленность
  • продукты санитарной гигиены
  • бумажные изделия для дома
  • машиностроение
  • металлургия, производство готовых металлических изделий
  • легкая промышленность
  • нефтегазовая промышленность
4) розничная торговля, услуги питания и строительство, включая:
  • продуктовые магазины (разрешено работать с 09:00 до 21:00)
  • с 18.04.2020 по 24.04.2020 г.г. приостановить деятельность продовольственных рынков г.Уральск, за исключением организованных оптовых поставок с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
  • аптеки
  • АЗС, АГЗС
  • рестораны/бары/кафе/столовые которые имеют услуги по доставке (только для доставки, объекты общепита, не имеющие услуги доставки, должны приостановить свою деятельность)
  • строительство, капитальный, средний, текущий ремонт объектов, благоустройства, жилья, дорог и инфраструктуры (согласно спискам акиматов города Уральска и районов).
5) другие важные услуги, в том числе:
  • сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости – разрешено работать с 09:00 до 22:00
  • склад/дистрибуция продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий
  • с 17.04.2020 по 24.04.2020 г.г. закрыть отделения филиалов банков второго уровня и Национального оператора почты г.Уральск, за исключением филиалов/операторов для обслуживания юридических и физических лиц, имеющих потребность в получении пенсий, адресной социальной помощи и социальных выплат в связи с потерей дохода во время чрезвычайного положения и иных услуг для лиц данной категории с учетом графика их работы с 9:00 до 16:00, с учетом функционирования банкоматов, терминалов, интернет-банкинга, мобильного банкинга и других систем дистанционного управления банковскими счетами клиентов, инкассаторской службы, call-службы, службы доставки платежных карт и служб по содержанию помещений банков
  • гостиницы (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных)
Примечание: предприятия внутри гостиниц должны прекратить свою деятельность
  • общежития (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных, а также для проживающих сотрудников вузов и объектов образования)
  • дома престарелых
  • приюты для детей
  • приюты для бездомных
  • приюты для животных
  • агентства ритуальных услуг, крематории и кладбища
  • СМИ
  • Стройиндустрия
  • Мебельное производство.
6) особо важные объекты, в том числе органы государственного управления, все правоохранительные органы, специальные органы, государственные органы. 7) работников, которые обеспечивают охрану зданий и объектов. Стоит отметить, 15 апреля Мухамгали Арыспаев в прямом эфире телеканала "Акжайык" сообщил о том, что с 16 апреля в ЗКО будут закрыты продовольственные рынки и банки, а также будет приостановлено движение общественного транспорта. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 14 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1290, вылечились 220 человек, умерли - 15. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин.