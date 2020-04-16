Список организаций, чья деятельность разрешена в Уральске
С 16 апреля, согласно постановлению главного санврача ЗКО, деятельность некоторых организаций должна быть приостановлена, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Список разрешенных видов деятельности для организаций, которые не подлежат временному закрытию:
1) система здравоохранения, включая:
больницы и поликлиники (по спискам определяемым управлением здравоохранения)
лабораторные услуги
учреждения, осуществляющие медицинские услуги на дому
ветеринарные и животноводческие службы скорой помощи
стоматология для экстренных стоматологических услуг
дистрибуция медицинских товаров поликлиники
2) городская инфраструктура и коммунальные службы, включая:
электроэнергетические компании
водоснабжение
газоснабжающие компании
теплоснабжающие
услуги электриков, сантехников
пожарная служба
услуги по уборке улиц и помещений
сбор, обработка и утилизация мусора и отходов
дезинфекция
телекоммуникации (по спискам, определяемым акимами районов и г.Уральск)
официально зарегистрированные службы такси г.Уральск
аэропорты
железнодорожные вокзалы
почтовые, курьерские и грузовые услуги
социальное обеспечение
с 16.04.2020 по 24.04.2020 г.г. приостановить движение общественного транспорта в г.Уральск
3) промышленность и сельское хозяйство:
пищевая промышленность, включая производство товаров первой необходимости
сельское хозяйство
химреагенты
лекарственные препараты
медицинское оборудование/инструменты
фармацевтика, химическая промышленность
продукты санитарной гигиены
бумажные изделия для дома
машиностроение
металлургия, производство готовых металлических изделий
легкая промышленность
нефтегазовая промышленность
4) розничная торговля, услуги питания и строительство, включая:
продуктовые магазины (разрешено работать с 09:00 до 21:00)
с 18.04.2020 по 24.04.2020 г.г. приостановить деятельность продовольственных рынков г.Уральск, за исключением организованных оптовых поставок с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
аптеки
АЗС, АГЗС
рестораны/бары/кафе/столовые которые имеют услуги по доставке (только для доставки, объекты общепита, не имеющие услуги доставки, должны приостановить свою деятельность)
строительство, капитальный, средний, текущий ремонт объектов, благоустройства, жилья, дорог и инфраструктуры (согласно спискам акиматов города Уральска и районов).
5) другие важные услуги, в том числе:
сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости – разрешено работать с 09:00 до 22:00
склад/дистрибуция продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий
с 17.04.2020 по 24.04.2020 г.г. закрыть отделения филиалов банков второго уровня и Национального оператора почты г.Уральск, за исключением филиалов/операторов для обслуживания юридических и физических лиц, имеющих потребность в получении пенсий, адресной социальной помощи и социальных выплат в связи с потерей дохода во время чрезвычайного положения и иных услуг для лиц данной категории с учетом графика их работы с 9:00 до 16:00, с учетом функционирования банкоматов, терминалов, интернет-банкинга, мобильного банкинга и других систем дистанционного управления банковскими счетами клиентов, инкассаторской службы, call-службы, службы доставки платежных карт и служб по содержанию помещений банков
гостиницы (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных)
Примечание: предприятия внутри гостиниц должны прекратить свою деятельность
общежития (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных, а также для проживающих сотрудников вузов и объектов образования)
дома престарелых
приюты для детей
приюты для бездомных
приюты для животных
агентства ритуальных услуг, крематории и кладбища
СМИ
Стройиндустрия
Мебельное производство.
6) особо важные объекты, в том числе органы государственного управления, все правоохранительные органы, специальные органы, государственные органы.7) работников, которые обеспечивают охрану зданий и объектов.
Стоит отметить, 15 апреля Мухамгали Арыспаев в прямом эфире телеканала "Акжайык" сообщил о том, что с 16 апреля в ЗКО будут закрыты продовольственные рынки и банки, а также будет приостановлено движение общественного транспорта.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 14 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1290, вылечились 220 человек, умерли - 15. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин.
