Последние пять случаев были зарегистрированы сегодня, 16 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Три случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации оперативного штаба, на 16 апреля 10.10 (по времени Нур-Султана) в Казахстане зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них: в  Нур-Султане -5, в Алматы – 13, в Шымкенте – 3, в Кызылординской области – 4, в Павлодарской области -2, в Мангистауской области – 1, в Западно-Казахстанской области – 5, в Актюбинской области -1, в Карагандинской области – 2. Всего в стране подтверждены 1 331 случай регистрации коронавируса, из них: - в Алматы – 393, - в Нур-Султане – 302, - Кызылординская область - 131, - Карагандинская область - 84, - Акмолинская область - 80, - Атырауская область - 70, - Жамбылская области - 49, - Туркестанская область - 49, - в Шымкенте - 43, - СКО - 28, - Алматинская область - 25, -  ЗКО - 25, - Актюбинская область - 14, - Павлодарская область - 13, - Мангистауская область - 12, -  ВКО - 8, - Костанайская область - 5. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  