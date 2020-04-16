Последние два случая были зарегистрированы 15 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Работу пункта пропуска «Сырым» проверил аким ЗКО По информации оперативного штаба, оба заразившиеся коронавирусом являются жителями Западно-Казахстанской области. - Они вместе прибыли в ЗКО с работавшим вахтовым методом в РФ жителем области, у которого ранее была выявлена коронавирусная инфекция. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. В настоящее время пациентов перевели в областную инфекционную больницу в отдельные боксы. Состояние больных удовлетворительное, - сообщили в оперативном штабе. Стоит отметить, также выявлены лица, контактировавшие с больными. Все они взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы. По состоянию на 16 апреля в ЗКО выявлено 20 случаев заражения COVID-19. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 16 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1295, вылечились 240 человек, умерли - 16. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  