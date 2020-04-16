Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" поступают звонки с вопросами, как вернуть 42500 государству. - Я работаю, однако ради интереса зашел и оформил 42500. Вчера я получил эти деньги, однако я хочу их вернуть, так как не нуждаюсь в них, - говорит житель ЗКО. В пресс-службе Минтруда пояснили, что все основания по назначенным соцвыплатам «42 500 тенге» после окончания режима ЧП будут перепроверены в установленном законодательством порядке. В каждом заявлении определена ответственность за достоверность предоставленных сведений, в том числе о потере дохода в связи с ограничениями в период ЧП. - Таким образом, когда заявители подают обращение на выплату«42 500 тенге» – они несут ответственность и за достоверность представленных сведений о потере дохода в связи с ограничениями на период ЧП. Вид ответственности лиц, незаконно получивших социальную выплату, будет зависеть от совершенных ими противоправных деяний. Неправомерные действия получателей социальной выплаты можно рассматривать в рамках Уголовного кодекса РК (ст. 190 "Мошенничество" и ст. 195 "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"), - сообщили в пресс-службе Минтруда. В Министерстве труда и социальной защиты населения РК пояснили, что если граждане не нуждаются в этой выплате, то могут вернуть ее. Для этого есть специальный алгоритм.Бенефициар: НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИК Бенефициара: GCVPKZ2A ИИК Бенефециара: KZ67009SS00368609110 БИН Бенефициара: 160440007161 КБЕ Бенефициара: 11, КНП: 049 Граждане, имеющие счета в Народном банке и Kaspi Bank, могут вернуть 42 500 тенге через мобильные приложения банков, выбрав опцию «Возврат социальных выплат».1. Зайти в раздел "Все платеж" 2. Выбрать раздел "Налоги" 3. Далее "Возврат социальных выплат" 4. Ввести ИИН, сумму платежа 5. Нажать "Оплатить"1. В разделе "Платежи" выбрать вкладку "Все" 2. Выбрать"Возврат социальной выплаты" 3. Ввести ИИН и оплатить Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.