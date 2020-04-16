Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, столкновение "ВАЗ-2110" с Renault Duster произошло около 10.00. - Оба водителя направлялись в сторону ЗКАТУ имени Жангир хана. Водитель Renault Duster начал перестраиваться с третьего ряда на первый, в этот момент он столкнулся с "ВАЗ-2110". От удара "ВАЗ-2110" снес ограждение. Водители не пострадали. Пассажиров не было. Режима ЧП не нарушили, у них имеются справки, - пояснили в ведомстве.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.