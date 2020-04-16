Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в Антикоррупционной службе РК, 10 апреля в Атырауском областном суде было рассмотрено дело в отношении гражданина Республики Узбекистан Юлдашева. Он пытался дать взятку в 10 тысяч тенге инспектору патрульной полиции. Решением суда Юлдашев приговорён к штрафу в размере 100 тысяч тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.