За время введения режима карантина полицейским поступило 404 вызовов о семейно-бытовых конфликтах, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Он избивал меня до полусмерти: о чем рассказывают постоялицы кризисного центра в Уральске Иллюстративной фото из архива"МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, с 16 марта по 13 апреля на пульт оператора "102" поступило 404 вызова по поводу семейно-бытовых конфликтов. В 119 случаях пострадавшие написали заявления. В городе эта цифра составила 366, в 74 случаях пострадавшие официально написали заявления на своих обидчиков. Стоит отметить, что в январе по области произошло 340 конфликтов на бытовой почве, в феврале - 280. Директор кризисного центра для жертв бытового насилия отдела занятости и социальных программ города Уральск Талшынай Жунис рассказала, что после объявления режима карантина в центре нет ни одной постоялицы. – Наш центр сейчас также находится на карантине. За это время к нам за помощью никто не обращался. Но мы оказываем юридическую и психологическую помощь по телефону. Мы работаем с участковыми инспекторами. Если раньше жертв бытового насилия полицейские привозили к нам, то сейчас они из дома забирают самих агрессоров, а женщин и детей оставляют дома, - рассказала Талшынай Жунис. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 16 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1341, вылечились 240 человек, умерли - 16. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин.