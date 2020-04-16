Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 4 апреля в лесном массиве поселка Большой Чаган была обнаружена сгоревшая автомашина «Фольксваген Джетта». - В результате экспертизы по VIN коду установлен 48-летний владелец автомашины. Позже выяснилось, что владелец автомашины вместе со своей 46-летней сожительницей в ночь на 26 марта пропали без вести. Они проживали в селе Колесное. Однако никто из родственников и знакомых в полицию по данному факту не обращался, - пояснили в полиции ЗКО. Следственным управлением ДП ЗКО было принято решение возбудить уголовное дело по ст.99 УК РК "Убийство". - 14 апреля за совершение особо тяжкого преступления установлены и задержаны двое подозреваемых жителей Уральска 43 и 27 лет, - отметили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.