Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, полицейские изъяли 190 кг рыбы осетровых пород. - Сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции в сарае одного из домов города Атырау обнаружили рыбы осетровых пород. Там же полицейские задержали автомашину «Нива», в багажнике которой была обнаружена рыба осетровых пород. Изъятую рыбу сдали в Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод, - рассказали в ведомстве. Стоит отметить, что по данному факту начато досудебное расследование в отношении двух жителей Исатайского района и водителя "Нивы" - жителя города Атырау - по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".