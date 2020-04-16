Полицейские с волонтерами продолжают работу по выявлению нарушений режима ЧП, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уголовное дело завели на жителя ЗКО за распространение ложной информации о коронавирусе Иллюстративное фото из архива "МГ" На 15 апреля в Актюбинской области стражами порядка пресечено 386 фактов нарушений режима ЧП, из них 439 нарушений по статье 476 КоАП РК "Нарушение режима ЧП", в том числе 92 человека подвергнуты аресту, наложено 146 штрафов, 152 предупреждения и еще 40 материалов направлено в суд. - По статье 478 КоАП РК "Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях ЧП" выявлено 26 нарушений, в том числе наложено 14 штрафов, наложено 12 арестов, - пояснили в департаменте полиции Актюбинской области. - Имеют место факты незаконного объезда блокпостов гражданами, таких нарушений выявлено 25, в том числе 4 человека арестованы, наложено 8 штрафа и 13 предупреждений. К примеру, на 36-летнего жителя Уилского района, полицейские составили административный протокол по ст.476 п.1 КоАП РК, который выехал с поселка Аманкелди и по проселочной дороге, объехав блокпост в поселка Коптогай Уилского района, заехал в районный центр. Административным судом сельчанин подвергнут административному аресту на 2 суток. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 16 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1362, вылечились 273 человека, умерли - 17. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.