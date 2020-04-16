Итого в инфекционной больнице остается 23 зараженных короновирусной инфекцией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Стало известно, с кем контактировали зараженные коронавирусом в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению оперативного штаба, еще один заболевший выздоровел в ЗКО. Ранее из больницы была выписана жительница Уральска. Всего в области КВИ была подтверждена у 25 человек. Стоит отметить, что также справились с коронавирусом два пациента в Карагандинской области, один в Нур - Султане. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 16 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1362, вылечились 277 человек, умерли - 17. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.