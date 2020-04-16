В мессенджере "Телеграм" появились боты, которые имитируя процесс подачи заявки на пособие “42500”, просят граждан произвести оплату Единого совокупного платежа (ЕСП) и другие платежи на указанные ими счета, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске за два месяца украли 147 сотовых телефонов Иллюстративное фото из архива "МГ" Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК официально сообщает о том, что такие телеграм-боты являются фейковыми и вводят граждан в заблуждение. Убедительно просим для подачи заявки на получение пособия 42500 пользоваться только официальными ботами, которые только принимают заявку и не требуют каких-либо оплат. Список официальных ботов для подачи заявки на 42500: https://t.me/Help42500Bot https://t.me/NurSultan42500Bot https://t.me/Almaty42500Bot https://t.me/Shymkent42500Bot https://t.me/JambylObl42500Bot https://t.me/Kostanai42500Bot https://t.me/Karagandy42500Bot https://t.me/Atyrau42500Bot https://t.me/Turkistan42500Bot https://t.me/Aqtobe42500Bot https://t.me/Pavlodar42500Bot https://t.me/Mangystau42500Bot https://t.me/ZKO42500Bot https://t.me/Qyzylorda42500Bot https://t.me/SKO42500Bot https://t.me/VKO42500Bot https://t.me/AlmaObl42500Bot https://t.me/Akmol42500Bot Кроме того, подать заявку вы можете на сайтах egov.kz и 42500.enbek.kz. Как сообщается на сайте zakon.kz, в полицию с жалобой на интернет-мошенников обратились жители столицы. Как выяснилось, мошенники в мессенджере Telegram создали ложный аккаунт под названием "@NurSultan_42500_Bot" с логотипом Егов. Данный бот имеет логотип схожий с оригинальным "NurSultan42500Bot". При открытии данной страницы выводится сообщение о том, что здесь можно заполнить форму заполнения для получения социальной выплаты на период чрезвычайного положения. При заполнении предлагается ввести ИИН и другие персональные данные, после чего бот переводит пользователя на следующую страницу по оформлению онлайн-займов. Используя персональные данные, которые пользователи указали в форме заполнения, мошенники оформляют на них онлайн-займы. В настоящее время от действий интернет-мошенников пострадали 4 человека. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  