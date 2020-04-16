По данным службы спасения, 17 апреля в ЗКО ожидается гроза и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске дождь, днем +10, ночью +5. В Атырау переменная облачность, днем 18 градусов тепла, ночью +5. В Актобе дождь, днем +11, ночью столбик термометра поднимется до +4 градусов. В Актау переменная облачность, днем 14 градусов выше нуля, ночью +12. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.