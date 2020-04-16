Скриншот с видео 16 апреля 2020 года в ходе выполнения планового полета по подготовке к несению боевого дежурства вблизи города Караганды потерпел крушение самолет МиГ-31 военно-воздушных сил Казахстана. - Инцидент произошел южнее аэродрома Караганды. После взлета произошел пожар в одном из двигателей. После получения команды на катапультирование военные летчики направили самолет в поле, в сторону от населенного пункта, и, убедившись, что гражданскому населению ничего не угрожает, экипаж катапультировался. Летчики живы, - говорится в сообщении Минобороны. Приказом министра обороны назначена комиссия по расследованию авиационного происшествия. На место прибыл отряд поисково-спасательной службы военно-воздушных сил Казахстана. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение Караганды силами санитарной авиации. - В результате крушения самолета пострадали двое солдат. Они доставлены cилами санавиации в клинику имени профессора Х.Ж.Макажанова. Состояние одного из пострадавших удовлетворительное, второго средней степени тяжести. Оба получают необходимое лечение, - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области. Руководитель пресс-службы Минобороны Асет Аккузинов уточнил, что пострадавшие не "солдаты", а военные летчики. Как пилоты получили травмы выяснит созданная рабочая комиссия.

dJSeoe3tStA

