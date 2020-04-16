Комната, расположенная на 6 этаже в девятиэтажном общежитии по проспекту Евразия, горела сегодня, 16 апреля. - Вызов на пульт пожарных поступил в 21.28. Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 22.05. Было эвакуировано 119 человек, из них 43 - дети, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО добавив, что эвакуированные находились в спецмашине спасателей "КУНГ". По сообщению пресс-службы департамента, предполагаемая причина пожара "неосторожное обращение с огнем лиц, ведущих асоциальный образ жизни". Виновные лица устанавливаются.

