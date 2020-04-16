На 16 апреля в области зарегистрировано 26 случаев Covid-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Казахстане от коронавируса вылечились первые пациенты Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации оперативного штаба, на 16 апреля 22.40 (по времени Нур-Султана) в Казахстане зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане -10, в Алматы – 19, в Шымкенте – 2, в Атырауской области – 1, в Туркестанской области – 4, в Кызылординской области – 3, в Западно-Казахстанской области – 1. Всего в стране подтверждены 1402 случаев регистрации коронавируса, из них: - в Алматы – 417, - в Нур-Султане – 326, - Кызылординская область - 134, - Карагандинская область - 84, - Акмолинская область - 81, - Атырауская область - 71, - Жамбылская области - 53, - Туркестанская область - 53, - в Шымкенте - 45, - СКО - 29, - Алматинская область - 29, -  ЗКО - 26, - Актюбинская область - 14, - Павлодарской области - 13, - Мангистауская область - 12, -  ВКО - 8, - Костанайская область - 7. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.