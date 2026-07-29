Жителям Уральска обещали алмазы из Африки

В Актау вынесли приговор восьми участникам организованной преступной группы, создавшим масштабную финансовую пирамиду Sax Invest. В число пострадавших от рук мошенников вошли и жители Уральска, а также Астаны, Актобе и Актау, сообщили в АФМ РК.

Схема работала с 2018 по 2022 год. Организаторы завлекали казахстанцев под видом солидного инвестиционного фонда, предлагая вкладывать деньги в ценные бумаги, финансовые инструменты и якобы прибыльный международный проект по добыче алмазов в Африке. В итоге в пирамиду вовлекли более тысячи человек, а общий ущерб превысил 9 миллиардов тенге.

Как выяснило следствие, обещанные инвестиции на счета компании даже не поступали. Деньги аферисты переводили на свои личные счета и тратили на роскошную жизнь: спускали в казино, покупали элитные квартиры и строили частные дома.

Суд признал всех восьмерых фигурантов виновными и приговорил их к срокам от 6 до 7 лет лишения свободы.

В доход государства конфисковали частный дом и цифровые активы осужденных. Кроме того, чтобы возместить ущерб обманутым вкладчикам (в том числе уральцам), под арестом оставили две квартиры, земельный участок и два автомобиля.

Приговор пока не вступил в законную силу.