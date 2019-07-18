Лето – пора пляжного отдыха. Но даже в расслабленном состояние нужно быть осторожными: отдых на воде иногда может сулить неприятности. Впрочем, если про них не забывать и подготовиться, то они почти безболезненно пройдут. Если в ухо попала вода При попадании воды может наблюдаться не только дискомфорт в ухе, но и ощущение заложенности, головные боли. Пугаться не стоит. Вода не может попасть дальше наружного слухового канала, поэтому ее нетрудно удалить. Наклоните голову вбок, в сторону уха с водой. Потрясите головой и несколько раз сделайте глотательные движения. Вода должна легко вылиться. Если такой способ не помог, попробуйте очистить ухо с помощью ватной турунды. Если и это не помогает то, возможно, у вас в ухе была серная пробка, которая разбухла от воды и не может выйти наружу. Тогда отправляйтесь к лорврачу, он промоет слуховой канал и удалит пробку. В запущенных случаях, когда воду не удалось удалить на протяжении нескольких дней, может начаться воспаление уха: характеризуется ноющей болью, зудом, выделением из уха. Воспаление лечится местными антибиотиками только под присмотром врача. Если случайно заглотнуть воду через нос, она может попасть в среднее ухо. Симптомы не заставят себя ждать: снова ноющая боль в ухе, головная боль, прострелы в ухе. Для лечения нужно приобрести в аптеке противовоспалительные ушные капли и закапывать их согласно инструкции в ухо. Кроме того поможет ватная турунда с борным спиртом, вставленная в ухо. Желательно обмотать голову шерстяным шарфом для создания согревающего эффекта. При сильной боли используйте обезболивающие средства. И, конечно, сходите к лору. Вот какие паразиты Птицы вместе с пометом выделяют в воду имеющихся у них паразитов, которыми впоследствии могут быть заражены и другие обитатели водоема (чаще всего – в пресной стоячей воде). После купания в нем человек также может заразиться. Птичьи паразиты легко проникают под кожу, могут вызвать зуд и покраснение. Проявиться симптомы могут как сразу после купания, так и спустя 10-12 часов. В сложных случаях на коже могут образоваться волдыри. Для лечения нужно принимать антигистаминные препараты. Исчезают симптомы где то неделю. «Гости» из воды Еще одно заболевание, которым можно «заразиться» в воде – лямблиоз. Отдыхающий, случайно глотнувший зараженную воду, легко подхватит заразу. Симптомы проявятся через 7-10 дней и характерны – болями в животе, диареей, рвотой. Лечение может назначить только врач, изучив результаты анализов. Старый знакомый вирус Отлично приживается в воде и легко передается от человека к человеку ротавирус. Характеризуется – диареей, рвотой и высокой температурой. Лечение симптоматическое. При возникновении симптомов обратитесь к врачу.