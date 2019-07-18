Я предпочитаю добавлять в вишневое варенье шоколад, который гармонично сочетается с коньком и делает немного слаще терпкий привкус ягоды. Понадобится: Вишня без косточек 1 кг, сахар 600 гр, коньяк 100 мл, шоколад (75% какао) -100 гр. Приготовление: Ягоды, промываем, удаляем косточки. Засыпаем сахар и ждем, пока пустит сок. Ставим емкость на огонь, варим5 минут после закипания, снимая пенку. Даем остыть, затем вновь довести до кипения и варить еще 10 минут. Оставить на ночь. На следующем этапе в варенье вливаем коньяк, варим 10-15 минут. После, шоколад ломаем, добавляем в ягоды, размешиваем. Как только шоколад растает, снимаем с огня. Разливаем по стерилизованным баночкам и закатываем. А вы пробовали варить варенье в мультиварке?