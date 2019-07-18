На 5 улицах в Аксае ведется ремонт дорожного полотна. Финансирование проектов осуществляется за счет средств районного бюджета. Работы начались согласно срокам. Планируется, что до конца года в Аксае будет отремонтировано в общей сложности почти 15 километров дорог. В этом году начат долгожданный ремонт улиц Алексеева и Заводской. На ремонт первой выделено 34 млн тенге, работы ведутся подрядной организацией ТОО "Казстройсервис". Капитальный ремонт улицы Заводской проводит ТОО "Асфа". Стоимость проекта составляет 155 млн тенге. 2 проекта по ремонту улиц реализуются местной компанией - "АксайБизнесСтрой", это улицы Наурыз-1, Наурыз-2. Общая стоимость работ - порядка 180 млн тенге. Напомним, что система освещения на указанных улицах, а также на улице Дружбы народов попали в проект "Повышение энергоэффективности в Казахстане". Также "Аксайбизнесстрой" работает с переходящим проектом 2018 года - ремонтом улицы Дружбы народов. В этом году на 14 улицах в южной части города Аксай, именуемой среди населения как "Шанхай", появится асфальт. На эти цели из республиканского бюджета по программе развития моногородов выделено 1 млрд 450 млн тенге. Проект рассчитан на два года. Работы по плану начнутся в первой половине августа этого года. В данное время проходят конкурсные процедуры.