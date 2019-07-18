Потребительские беззалоговые кредиты до 5 миллионов тенге, рефинансирование текущих кредитов в других банках РК, а также выгодные депозиты предлагает филиал АО «Нурбанк» в Уральске.
Если вам не хватает денежных средств на покупки или какие-либо другие нужды, в этом всегда рад помочь АО «Нурбанк». Вы можете прийти в любой из филиалов банка, оформление проходит очень быстро, в течение получаса с момента подачи заявки. Вниманию клиентов предоставляется большой перечень кредитных программ, рассчитанных на различные категории населения и предназначенные для самых разнообразных целей. При этом следует отметить, что подать заявку на потребительский кредит стало еще проще.
Банком предлагаются комфортные условия:⠀ • оформление кредитов сроком до 5 лет; • достаточно удостоверения личности; • без подтверждения целевого использования; • без мораториев, без штрафов за досрочное погашение.
Также на сегодняшний день АО «Нурбанк» предлагает выгодное рефинансирование.
- Многие часто задают нам вопрос: есть ли у нас рефинансирование? Да, есть прекрасная возможность закрыть любой действующий беззалоговый кредит в другом банке РК, взяв деньги в нашем банке по более низкой ставке, - рассказала начальник отдела розничного бизнеса уральского филиала АО «Нурбанк» Эльвира Беккалиева . – Мы стараемся создать благоприятные условия для клиентов по уменьшению ежемесячного платежа в зависимости от срока погашения. Обязательное условие – это отсутствие просрочек.
Преимущества рефинансирования: ⠀ • льготные условия кредитования для физических лиц, особенно это удобно для тех, кто получает заработную плату по карточкам АО «Нурбанк»; • досрочное погашение кредита допускается без моратория, без штрафов и без ограничений по сумме досрочного погашения; • низкие ставки вознаграждения по кредиту.
Помимо кредитования АО «Нурбанк» также предлагает открывать депозиты. Предоставляется полная гарантия на надежную сохранность и приумножение ваших средств. АО «Нурбанк» является участником Системы Гарантирования Депозитов. Все вклады надежно застрахованы. Здесь рады предложить вам: • Удобные сроки — от 6 до 60 месяцев; • На сумму дополнительного взноса производится начисление процентов по ставке вознаграждения, действующей по вкладу; • Возможность снимать проценты ежемесячно или в конце срока действия договора; • Возможность перечисления процентов на карточный счет; • Автоматическая пролонгация вкладов.Мы ждем вас по адресам: г. Уральск, ул. Ихсанова, 54, пр. Абулхаир хана, ТРК «Орал», 1 этаж. За справками также можно обращаться по тел.: 8(7112) 310-366.
Лицензия № 1.2.15/193 от 28.10.2014г. выданная Национальным Банком РК.
