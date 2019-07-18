17 июля аким области Ондасын Уразалин встретился с представителями крупнейшей индустриальной зоны Турции Gebze. Инвесторы прибыли в Актобе для реализации совместных проектов. Глава региона отметил, что динамичное развитие Актюбинской области, создание благоприятных условий для потенциальных инвесторов вызывает большой интерес со стороны иностранных компаний. – Мы готовы к двустороннему сотрудничеству. Уверен, что меморандум о взаимодействии с «GOSB», который был подписан сегодня, эффективно скажется на развитии экономики региона. Со своей стороны мы окажем содействие в реализации масштабного проекта, - сказал Ондасын Уразалин. Председатель правления промышленной зоны Gebze (GOSB) Турции Вахит Йылдырым, возглавивший турецкую делегацию, подчеркнул заинтересованность в эффективном двустороннем сотрудничестве с регионом. Ондасы Уразалин поручил руководству СПК «Актобе», а также руководителям смежных управлений оказать всестороннюю поддержку проектов. Турецкие инвесторы предлагают создать на территории Актобе индустриальную зону. Соответствующий меморандум был подписан между председателем правления промышленной зоны Gebze (GOSB) Турции Вахитом Йылдырымом и председателем правления СПК «Актобе» Русланом Мамуновым. Крупнейшая индустриальная зона в Турции Gebze основана в 1986 году. На ее территории сосредоточено 40% мировых компаний. Резиденты региона занимаются производством продукции машиностроения, IT-отрасли, продуктов питания, пластмассы, электроники. Годовой объем экспорта составляет 29 млрд долларов США.