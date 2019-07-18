Иллюстративное фото и архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, для пресечения каналов поставки наркотиков синтетического происхождения и новых психоактивных веществ на территории области была проведена республиканская антинаркотическая операция «Паутина». – За период проведения ОПМ на территории области сотрудниками полиции было выявлено девять правонарушений, из них три преступления и шесть уголовных проступков. В том числе один факт по части 4 статьи 296 УК РК "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере". Два факта по статье 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества". Шесть фактов по статье 296 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров", - сообщили в департаменте полиции ЗКО. Стоит отметить, что в трех случаях были изъяты новые психоактивные вещества, которые подлежат обязательному контролю.