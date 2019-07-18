Восстановлением откормочного комплекса "Crown Батыс" займется инвестор из Караганды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 18 июля состоялась встреча акима ЗКО Гали Искалиева и генерального директора ТОО"Тұлпар" Романа Гуссамова, который является инвестором откормочного комплекса "Crown Батыс" в селе Янайкино района Байтерек. В ходе встречи были обсуждены важные вопросы, в том числе закупка поголовья, использование земель бездействующего предприятия и производство мяса.
По словам Романа Гуссамова, восстановление откормплощадки начнется с 1 августа.
- Объем инвестиций предусмотрен в размере 4,2 миллиарда тенге и будет осваиваться до конца этого года. В течение месяца будет полное восстановление территории откормплощадки, с сентября планируем запустить мясокомбинат и начать закуп скота для откорма. На первоначальном этапе приобретается порядка 2 тысяч голов скота, до конца года доведение до 7 тысяч голов скота при единовременном содержании. Такие технологии как система производства блочного мяса и тушевого мяса будут использоваться на мясокомбинате. Насколько я знаю "Crown Батыс" акцентировался на торговом мясе, у нас на самом деле будет мясо для обычных людей, дешевле, для среднего класса и по цене без посредников. То есть будет производиться заморозка и обвалка. Также мясо будет поставляться на территорию мясокомбината, расположенного в Караганде, для собственных нужд, а также на территорию РФ и по нашим точкам сбыта и оптовикам, с которыми мы работаем на территории Казахстана это города Нур-Султан, Алматы, Кокшетау, Костанай. Скот будет закупаться в Западно-Казахстанской области. По статистике здесь на сегодняшний день насчитывается порядка 700 тысяч голов скота, соответственно планируем, что этого будет достаточно, - рассказал инвестор.
Также Роман Гуссамов рассказал, что в области они планируют развивать фирменные торговые магазины, которые будут акцентироваться только на собственной производимой продукции в Караганде и Уральске.
- Предприятие будет называться "Тұлпар". Нашей торговой марке уже 26 лет. На внутреннем рынке работаем 8 лет. Когда-то мы начинали с контейнера на оптовке, сейчас работаем со всеми торговыми сетями и рынками. Основной вопрос для нас сейчас какая будет команда на месте, ведь от этого зависит 50% успеха. В целом по штатному расписанию планируем обеспечить работой 160 человек. Именно на откормочной площадке на первоначальном этапе 60 человек, затем увеличение до 100, - дополнил Роман Гуссамов.
Стоит отметить, что новое предприятие "Тұлпар" в первое время будет работать по фьючерсу по кормам.
- Со следующего года начнём собственное орошение и подготовительную кормовую базу. Думаю с кормами проблем не возникнет, - пояснил Роман Гуссамов.
После чего, Гали Искалиев поздравил инвестора с новым проектом, отметил, что главное хорошо работать, так как у этой откормплощадки ранее сложилась неудачная репутация.
Вопрос освоения земель, ранее принадлежащие "Crown Батыс" прокомментировал аким района Байтерек Асхат Шахаров.
- 29 тысяч гектаров земель были на балансе у предприятия "Crown Батыс", которое до этого действовало. После того как деятельность прекратилась, мы согласно закону через суд изымаем эти земли, расположенные в двух районах, Акжайыкском и Байтереке и будем выдавать инвесторам. Но только в том случае, если они через совет инвесторов докажут свою состоятельность и начнут работу. Тогда по мере надобности мы будем предоставлять эти земли. В настоящее время земли никак не используются, - пояснил Асхат Шахаров.
Откромплощадку на 8,5 тысяч голов КРС открыли в 2010 году. В 2013 году за мошенничество к трем годам лишения свободы был приговорен директор ТОО "Кроун Батыс" Евгений Алиев.
По версии следствия, директор ТОО «Кроун-Батыс» Евгений АЛИЕВ знал, что какого-либо учета не ведется, и предоставлял в отдел ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства» Зеленовского района заведомо подложные документы с искусственно завышенными объемами реализованного мяса, а также платежные документы якобы вырученные от реализации мясной продукции.
Между тем, АКАЕВ обвинялся в том, что, будучи начальником отдела предпринимательства, использовал свое служебное положение, и зная, что документы, предоставляемые ТОО «Кроун-Батыс», не соответствуют требованиям и не подтверждают факт произведенной оплаты за поставленный товар, дал незаконное указание включить в предприятие сводный акт получателей субсидий. В итоге Алиеву были выплачены субсидии в размере 13 миллионов 828 тысяч тенге. Тогда суд обязал Евгения АЛИЕВА выплатить государству данную сумму.
Практически с того времени предприятие простаивало.
Напомним
, в прошлом году восстанавливать откормплощадку собирались инвесторы из Ирландии.
