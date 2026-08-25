Журналистку осудили за вымогательство в Атырауской области

По данным Telegram-канала Halyqstan, все началось с поездки на печально известное "нефтяное озеро" под Кульсары. По сути, это нефтешламовый полигон, куда годами свозили загрязненный грунт. Для местных жителей это место и по сей день остается головной болью: запах отравляет всю округу.

Еще в мае 2025 года ТОО "Sigma Строй Проект" получило контракт на 625,6 млн тенге на рекультивацию 2,1 га нефтезагрязненной земли.

В сентябре на объект приехали журналисты, общественник и местный депутат. Увиденная "рекультивация" вызвала у них резонные вопросы: нефтяные отходы перемешивали с грунтом, грузили в КамАЗы и закапывали в ямы глубиной до двух метров, которые тракторами копали неподалеку. Визитеры сняли происходящее на видео, и эта съемка в итоге почему-то очень взволновала подрядчиков.

Вскоре ролик появился в Instagram депутата Атырауского областного маслихата Сырымбека Сәрсембаева. Представители подрядчика через знакомых попросили его убрать публикацию - и депутат ее удалил.

Однако история на этом не закончилась. Подрядчики через знакомых вышли также на 36-летнюю Айзаду Долыбекову, журналистку районной газеты "Кең Жылой". И тут экологическая история превратилась в уголовную.

За то, чтобы ее видео не появлялись в сети, Долыбекова попросила 10 млн тенге. После переговоров сумма снизилась до 7 млн. Деньги договорились передать через посредника в гостинице Tengri в Атырау. К этому моменту встречу уже контролировала полиция.

Долыбековой позвонили по видеосвязи, показали пакет с деньгами и спросили, есть ли гарантия, что видео больше не появится. Она ответила утвердительно. Через несколько минут передача денег была прервана появлением полицейских.

К слову, в суде у Долыбековой была своя версия этой сделки: 7 млн она просила на лечение матери с онкологическим диагнозом, а непубликация материала должна была стать своего рода ответной услугой.

Суд расценил такой обмен как деньги за информационное молчание. В итоге Долыбекову признали виновной в вымогательстве в крупном размере по пункту 2 части 3 статьи 194 УК РК и назначили пять лет лишения свободы.

Исполнение наказания суд отсрочил на пять лет из-за наличия четверых детей и больной матери.