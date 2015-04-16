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Социум

Журналистов «МГ» не пустили в акимат на антикоррупционнное совещание

Сегодня, 16 апреля, в актовом зале акимата города Уральск состоялось заседание комиссии по противодействию коррупции, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В актовом зале городского акимата собрали госслужащих - сотрудников акимата и его структурных подразделений. Заведующий секретариатом областного департамента госслужбы и противодействию коррупции Мирбулат НУРТАЗИН рассказал им об ужесточении ответственности за коррупционные правонарушения, а также о необходимости работать открыто, информировать граждан, пришедших на прием, дабы они не стояли часами в очередях и без всяких барьеров пол
Анэль Кайнеденова
Журналистов «МГ» не пустили в акимат на антикоррупционнное совещание
Сегодня, 16 апреля, в актовом зале акимата города Уральск состоялось заседание комиссии по противодействию коррупции, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
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 В актовом зале городского акимата собрали госслужащих - сотрудников акимата и его структурных подразделений. Заведующий секретариатом областного департамента госслужбы и противодействию коррупции Мирбулат НУРТАЗИН рассказал им об ужесточении ответственности за коррупционные правонарушения, а также о необходимости работать открыто, информировать граждан, пришедших на прием, дабы они не стояли часами в очередях и без всяких барьеров получали необходимую услугу или информацию. К слову, пока госслужащим объясняли, что такое хорошо и что такое плохо, корреспонденты "МГ" стали свидетелями правонарушения в городском акимате. На заседание совета мы были приглашены пресс-службой департамента госслужбы, вот только в акимате нас впускать не пожелали. Некий молодой человек, сказав, что СМИ никто не приглашал, впустил туда представителей государственных СМИ, а именно журналистов телеканала "Казахстан Орал". На наш вопрос, почему на антикоррупционном совещании можно присутствовать госСМИ, и нельзя частным изданиям, замначальника отдела внутренней политики Момыш ЕРМЕКОВ ответил, что съемочная группа пришла в акимат «по своим делам», а не за заседание комиссии. После долгих выяснений причин явного нарушения закона « СМИ» Ермеков все же соизволил пустить корреспондентов на заседание, правда, без каких-либо объяснений. Позже пресс-служба акима города Уральск сообщила, что вышеописанный инцидент не что иное, как недоразумение. - Просим отнестись с пониманием, организационные выводы сделаны, - сообщила пресс-служба.
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   Фото Медета МЕДРЕСОВА
совещание

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