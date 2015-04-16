Журналистов «МГ» не пустили в акимат на антикоррупционнное совещание

Сегодня, 16 апреля, в актовом зале акимата города Уральск состоялось заседание комиссии по противодействию коррупции, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В актовом зале городского акимата собрали госслужащих - сотрудников акимата и его структурных подразделений. Заведующий секретариатом областного департамента госслужбы и противодействию коррупции Мирбулат НУРТАЗИН рассказал им об ужесточении ответственности за коррупционные правонарушения, а также о необходимости работать открыто, информировать граждан, пришедших на прием, дабы они не стояли часами в очередях и без всяких барьеров пол