Зимой - каток, летом - роллердром: уникальную зону отдыха создадут в Атырау

В Атырау планируют грандиозное благоустройство: Ретро-парк, Жилгородок, набережную, пляж "Малибу" и территорию у ДК имени Курмангазы объединят в один большой парковый комплекс вдоль реки. В общей сложности преобразится около 13 гектаров земли. Вместе со специалистами эти участки уже осмотрел аким области Болат Акшолаков.

Здесь обновят пешеходные дорожки, фонари, скейт-парк и амфитеатр. Для любителей спорта проложат беговые треки и сделают площадку для стритбола, а для детей - новые игровые зоны. В самом центре появится большая площадка: зимой на ней будут кататься на коньках, а летом - на роликах.

Кроме того, в парке обустроят уютную зону с кафе и летними террасами, на пляже "Малибу" расширят набережную, высадят деревья и построят пирс, а также приведут в порядок пространство под мостом. Вся территория станет полностью доступной для маломобильных людей.

Сам ДК имени Курмангазы тоже станет частью комплекса - у него снесут заборы и благоустроят сквер перед зданием, чтобы там постоянно проходили выставки, концерты и состязания. Что касается деревьев, перед началом стройки их все пересчитают и проверят: здоровые насаждения обещают максимально сохранить, а срубят только сухие и старые стволы.