Жителей районов ЗКО научат участвовать в управлении делами государства

В регионе набирает обороты проект "Знай свои права - будь активным членом общества!". 26 июня на заседании общественного совета ЗКО в большом зале областного маслихата обсудили один из ключевых этапов этой инициативы - запуск масштабных обучающих тренингов для населения.

Подробностями проекта поделился известный в регионе профессиональный юрист, общественный деятель и сертифицированный тренер Бауыржан Заки. Главная цель проекта - дать жителям сельских населенных пунктов реальные юридические инструменты, чтобы они могли лично участвовать в управлении государственными делами и следить, куда уходят налоги.

- Мы убеждены, что правовое просвещение - это фундамент для конструктивного диалога между обществом и властью. Это прямая реализация принципа "Закон и порядок". Когда люди в селах знают свои права, взаимодействие с госорганами становится справедливым и прозрачным, - отмечает Бауыржан Заки.

В летний период команда проекта проведет выездные практические семинары в семи крупных поселках Западного Казахстана:

Сайхын (Бокейординский район);

Жанибек (Жанибекский район);

Каратобе (Каратобинский район);

Тайпак (Акжайыкский район);

Шынгырлау (Шынгырлауский район);

Дарьинское (район Байтерек);

Таскала (Таскалинский район).

Программа каждого тренинга будет жестко ориентирована на практику и разделена на два блока:

1 часть: Цифровой контроль бюджета

Участников детально обучат работать с открытыми бюджетными данными и порталом государственных закупок goszakup.gov.kz. Сельчане научатся самостоятельно мониторить лоты и выявлять нарушения законодательства со стороны госорганов, находить завышенные цены или сомнительные требования в тендерах, осуществлять реальный общественный контроль за ремонтом дорог, школ и благоустройством в своих поселках.

2 часть: Юридическая самооборона

Второй блок посвятят оказанию бесплатной правовой помощи гражданам и разбору их личных обращений. Жителей научат без лишней бюрократии взаимодействовать с государством через цифровые сервисы - eotinish.kz (правильная подача жалоб и петиций), egov.kz (получение госуслуг) и elicense.kz (проверка разрешительных документов).

- Важно не просто возмущаться в соцсетях, а уметь юридически грамотно зафиксировать нарушение, составить официальный запрос и отправить его в профильное ведомство так, чтобы чиновники не смогли прислать отписку, - подчеркивает юрист.

Организаторы проекта также приглашают региональные СМИ, телеканалы и блогеров поддержать инициативу и помочь в информационном освещении тренингов, чтобы как можно больше западноказахстанцев узнали о своих законных правах.