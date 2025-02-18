ЗКО грозит замор рыбы на мелких водоемах

Из-за ледяного покрова на мелких водоемах не хватает кислорода.

В Западно-Казахстанской области из-за ледяного покрова на мелких водоемах возникла угроза замора рыбы вследствие нехватки растворенного в воде кислорода, сообщает Комитет рыбного хозяйства.

— Инспекторами Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства проводятся комплексные работы по спасению рыбы. При этом особое внимание уделяется водоемам с небольшой глубиной. Несмотря на относительно теплую зиму, толщина льда на большинстве водоемов региона достигает 40 см, что создает риск массовой гибели рыбы, - говорится в сообщении ведомства.

Как стало известно, в регионе уже пробурено 136 тысяч лунок, перекачено более 5000 кубометров воды, обогащенной кислородом, в работах задействованы 657 человек и 167 единиц техники.