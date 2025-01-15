Массовая гибель рыбы в Атырауской области: экологи бьют тревогу

В районе села Тандай Махамбетского района зафиксирован факт массовой гибели рыбы, передает azh.kz. На видеозаписях, распространенных в социальных сетях, можно увидеть как мелкие, так и крупные рыбы в воде, которая начинает покрываться льдом.

В районе села Тандай Махамбетского района зафиксирован факт массовой гибели рыбы, передает azh.kz. На видеозаписях, распространенных в социальных сетях, можно увидеть как мелкие, так и крупные рыбы в воде, которая начинает покрываться льдом.

По словам экоактивиста Аслана Омарова, рыба скопилась в небольших водоемах, которые расположены рядом с каналом Баксай, между селами Таңдай и Хамита Ергалиева в Исатайском районе.

- Количество рыбы очень велико. Если срочно не принять меры, предстоящие снегопады и недостаток кислорода в воде могут привести к гибели всей рыбы, - сообщил Омаров.

Как отмечается, проблема заключается в том, что рыба, которая пришла с весенними паводковыми водами для нереста, осталась в мелких водоемах и не смогла попасть в глубокие каналы. Подобная ситуация наблюдается и в районе Кульсары, где, по словам Омарова, в небольших водоемах скопилась в основном щука.

Между тем, руководитель «Жайык-Каспийской бассейновой рыбоохраны» Нурлыбек Гайсин сообщил, что по факту инцидента в районе канала Баксай создана комиссия, которая отправилась на место происшествия.

- Комиссия определит, как собрать рыбу, оценит ее объем, а также выяснит, действительно ли причиной гибели стал недостаток кислорода, - отметил Гайсин.

Он также отметил, что для устранения последствий необходимо решить организационные вопросы: обеспечить транспорт, людей, питание, а также привлечь бюджетные средства. В процесс будут вовлечены местные власти и специализированные организации.



