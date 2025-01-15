Стипендии казахстанских студентов вырастут в два раза в 2025 году

В 2025 году для студентов вузов и колледжей стипендия повысится в 2 раза, у магистрантов и докторантов – в 1,75 раза, сообщили в министерстве науки и высшего образования.

В 2025 году для студентов вузов и колледжей стипендия повысится в 2 раза, у магистрантов и докторантов – в 1,75 раза, сообщили в министерстве науки и высшего образования.

- С 1 сентября 2025 года для студентов бакалавриата стипендия повысится до 52 372 тенге, а для обучающихся на педагогических и медицинских направлениях – до 84 000 тенге, магистрантов – 117 098 тенге, докторантов – 262 500 тенге, - говорится в сообщении.

Обучающимся в интернатуре стипендия будет выплачиваться в размере 94 862 тенге, а в резидентуре – 134 664 тенге.

- В случае сдачи экзаменационной сессии на «отлично», у студентов сохраняется возможность получать повышенную стипендию, - сказано в сообщении.

Для отдельных категории студентов установлены надбавки к стипендиям. На них имеют право:

Лица с нарушениями зрения и слуха, которые получают высшее или профессиональное, послесреднее, послевузовское образование, установлены надбавки студентам бакалавриата – 94651 тенге, магистрантам – 204921 тенге, докторантам – 459 375 тенге.

Лица с инвалидностью или увечьями вследствие ранений, контузий, заболеваний установлены надбавка студентам бакалавриата – 78 558 тенге, магистрантам – 175 647 тенге, интернам – 142 293 тенге.

Лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей или находящихся под опекой (попечительством) стипендию повышают на 30%, то есть студентам бакалавриата – 68 083 тенге, магистрантам – 152 227 тенге, интернам – 123 320 тенге.

- Кроме государственной, есть Президентская стипендия для отличившихся в учебе студентов, победителей олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, которая назначается по решению ученого совета вуза в размере 104 744 тенге, - отметили в Миннауки.

Президентскую стипендию могут получать студенты с третьего года обучения и магистранты со второго года обучения. Право на такую стипендию имеют как студенты-бюджетники, так и те, кто обучается на платной основе.