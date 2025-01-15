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Происшествия Социум

Отстреливать волков и шакалов разрешили в семи областях Казахстана

ЗКО среди областей, в которых есть доказательства нападений хищников на домашних животных.
Дана Рахметова
Отстреливать волков и шакалов разрешили в семи областях Казахстана

В Комитете лесного хозяйства и животного мира сообщили, что с 15 января 2025 года можно получить разрешение на отстрел этих животных для регулирования их численности. 

- Разрешение будет выдано только в тех областях, где есть доказательства нападений на домашних животных. Это Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская и Улытауская области, - говорится в сообщении.

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К слову, отстреливать волков и шакалов в стране разрешили до 31 декабря 2025 года. 

Напомним, случаи нападения волков на овец не редкость в ЗКО. Хищники даже нападают на людей. 

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