Отстреливать волков и шакалов разрешили в семи областях Казахстана

ЗКО среди областей, в которых есть доказательства нападений хищников на домашних животных.

В Комитете лесного хозяйства и животного мира сообщили, что с 15 января 2025 года можно получить разрешение на отстрел этих животных для регулирования их численности.

- Разрешение будет выдано только в тех областях, где есть доказательства нападений на домашних животных. Это Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская и Улытауская области, - говорится в сообщении.

К слову, отстреливать волков и шакалов в стране разрешили до 31 декабря 2025 года.

Напомним, случаи нападения волков на овец не редкость в ЗКО. Хищники даже нападают на людей.