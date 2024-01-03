В пресс-службе Жайык-Каспийский межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства сообщили, что второго января поступила информация о заморе рыбы на канале, впадающем в озеро Соленый в Жылыойском районе Атырауской области.

В оперативном порядке о данном факте были оповещены все члены рабочей группы. По прибытию на место, факт гибели рыбы на канале подтвердился. Погибла рыба одного вида – карась.

– Совместно с местными исполнительными органами организованы работы по сбору погибшей рыбы с последующей утилизацией. По состоянию на 21.00 второго января, вес собранной рыбы составил 441 килограмм. Третьего января сбор погибшей рыбы продолжается. С места гибели отобраны пробы рыбы для лабораторных исследований, - сообщили в ведомстве.

Кроме этого специалисты департамента экологии по Атырауской области отобрали пробы воды. По предварительному заключению, замор рыбы произошел из-за нехватки растворенного в воде кислорода и промерзания канала в период понижения температуры.

Стоит отметить, что во время весенних паводков избыток воды сбрасывается по каналу в озеро Солёное для предотвращения затопления города Кульсары. Эти водоёмы расположены в Жылыойском районе, а сам канал имеет протяжённость три километра. Ранее работы по спасению рыбы на канале не проводились.