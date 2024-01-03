С первого января 2024 года в Уральске подорожал проезд в общественном транспорте. Теперь при безналичной оплате тариф на проезд составляет 100 тенге, при оплате наличными - 200 тенге.

Бесплатным проезд будет для категорий:

многодетные матери, награждённые подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награждённые орденами «Материнская слава» I и II степени;

дети до 7 лет;

лица с инвалидностью первой группы;

ветераны ВОВ;

граждане, принимавшие участие в боевых действиях и участвовавшие в ликвидации последствий Чернобыльской АЭС.

Льготная категория пассажиров (для них стоимость проезда составит 50 тенге при безналичной оплате и 100 тенге при наличной):

дети в возрасте от 7 до 18 лет;

сопровождающие инвалидов по зрению;

пенсионеры.

Если ранее для представителей первой и второй категории уже действовал льготный проезд, то для пенсионеров это стало новшеством. Поэтому утром третьего января они отправились за льготными проездными картами. Однако их поджидал неприятный сюрприз. Представители Smart Qala заявили, что у них нет ни карт, ни постановления акимата.

– В такую ужасную погоду мы приехали за картой, а нам говорят, что акимат не выдал постановление и карты. Что это за безобразие?! Нам, пенсионерам, нелегко туда-сюда ездить. Да и когда начнут продавать тоже неизвестно, - возмущается пенсионерка Гафура Саукулова.

В самой компании заявили, что льготные проездные карты начнут продавать в самое ближайшее время. Однако озвучивать конкретные сроки отказались, сославшись, что это от них не зависит.

– У нас всё готово, но без постановления акимата мы не имеем права реализовывать карты, - сообщили в Smart Qala.

В пресс-службе акима города сообщили, что льготные карты поступят в продажу восьмого января.

21 декабря 2023 года акимат Уральска вынес постановление об установлении тарифа на пассажирские перевозки - по безналичному расчету в размере 100 тенге и при наличной оплате в размере 200 тенге. Данный тариф начал действовать с 1 января 2024 года.

После установления нового тарифа акимат Уральска должен вынести дополнительное постановление об установлении льготных групп пассажиров. В связи с этим третьего января этого года, то есть в первый рабочий день, вынесено совместное постановление городского маслихата и акимата о льготном проезде отдельных категорий пассажиров на внутригородском маршрутном транспорте. Данное постановление является законным основанием для оператора электронной системы оплаты проезда ТОО Smart Qala Uralsk, внести изменения в программное обеспечение и подготовить для реализации соответствующие автобусные карточки для льготных категорий граждан.

Для удобства пассажиров организованы дополнительные торговые точки следующим адресам: