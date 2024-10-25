ЗКО оказалась в числе лидеров по количеству безработных женщин

По данным аналитического портала Finprom, численность безработного населения Казахстана во втором квартале 2024 года составила 451 тысяча человек. Уровень безработицы при этом не изменился: 4,7%. Для сравнения, в аналогичных периодах 2021 и 2022 годов показатель составлял 4,9%, а во втором квартале 2020 года достигал 5%.

Более половины всех безработных в стране — женщины. Их доля от общей численности безработных во втором квартале текущего года составила 53,8%.

За год численность безработных женщин сократилась на 1,8%, до 242,6 тысячи, из них 156,3 тысячи пришлось на городское население, а 88,3 тысячи — на сельское. Стоит отметить, что численность безработных женщин в городах практически не изменилась, в то время как в сельской местности она уменьшилась на 4,9%.

Уровень безработицы среди женщин выше, чем среди мужчин: 5,2% против 4,2%. Годом ранее безработица среди женщин составляла 5,3%, а самый высокий показатель за последние годы был отмечен во втором квартале 2021 года: 5,6%.

На селе уровень безработицы среди женщин выше, чем в городах: 5,2% против 5,1%.

В разрезе регионов самый высокий уровень безработицы среди женщин отмечен в Жетысуской области. Следом идёт Мангистауская область. Стоит отметить также Алматы и Западно-Казахстанскую область.

Наименьший уровень безработицы среди женщин был отмечен в Алматинской области, а также в Астане и Восточно-Казахстанской области.

В разрезе возрастов самый высокий уровень безработицы был зафиксирован среди женщин в возрасте от 35 до 44 лет. Далее идут возрастные группы от 45 до 54 лет и от 55 до 64 лет. Наименьший уровень безработицы наблюдался среди женщин в возрасте от 29 до 34 лет.

Стоит отметить, что в возрастной группе от 25 до 28 лет уровень безработицы среди женщин за год резко снизился: с 6,1% в 2023-м сразу до 3,5% в текущем году.