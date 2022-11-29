ЗКО оказалась в тройке лидеров по скотокрадству

– 70% всех тяжких и особо тяжких преступлений совершаются в областном центре. При этом есть положительные примеры. За счёт эффективного взаимодействия полиции и общественности в округе Сарытогай Акжайыкского района за последние два года не совершено ни одного преступления. Такой же хороший результат показывает посёлок Жетиколь Сырымского района. Благодаря совместным усилиям полиции и акимата местное население полностью отказалось от алкоголя. Магазины не реализуют горячительные напитки, подучётных нет, преступность нулевая. Вот такие положительные моменты мы должны распространять на всю страну, - сказал министр во время выступления.Вместе с тем Марат Ахметжанов подчеркнул, что ЗКО находится в тройке лидеров по скотокрадству. Нашу область опережают лишь Алматинская и Туркестанская области. С начала года в регионе зарегистрировано 137 случаев кражи скота. При этом, по словам министра, скот крадут не те, кому нечего есть, а те, кто превратил этот вид преступления в источник дохода.
– Сейчас скотокрадство относится к тяжким видам преступления. Многие «профессиональные» скотокрады сейчас отбывают наказание. Обычно кража скота является организованной преступной деятельностью и превращается в индустрию. Ведь здесь принимают участие несколько человек: кто крадёт, кто продаёт, кто выдаёт фальшивые справки и так далее. Если по Казахстану факты скотокрадства снижаются, то в ЗКО остаются на том же уровне. По статистике крадут скот с вольного выпаса, поэтому владельцы животных тоже должны относиться с ответственностью, - подчеркнул министр.Стоит отметить, что с начала года зарегистрировано 137 случаев скотокрадства, похищено около 500 голов домашних животных. Законным владельцам полицейские вернули 264 головы скота. Только в ноябре этого года зафиксирован 21 случай кражи скота. Глава полицейского ведомства дал поручение руководителю департамента полиции ЗКО Махсудхану Аблазимову усилить контроль в этом направлении. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании