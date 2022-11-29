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Социум

ЗКО оказалась в тройке лидеров по скотокрадству

В целом криминогенную обстановку в регионе министр внутренних дел назвал стабильной, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 29 ноября, в ЗКО с рабочим визитом прибыл министр внутренних дел Марат Ахметжанов. В Уральске главный полицейский страны встретился с населением. По его словам, криминогенная обстановка в регионе является стабильной, на долю ЗКО приходится 4% от всех преступлений в Казахстане. С начала года в области снизилось количество изнасилований, мошенничеств, вымогательств, а также меньше стало преступлений в общественных местах и преступлений в сф
Арайлым Усербаева
ЗКО оказалась в тройке лидеров по скотокрадству
В целом криминогенную обстановку в регионе министр внутренних дел назвал стабильной, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Ограждения для защиты от скота установят вдоль трассы Уральск - Атырау
Ограждения для защиты от скота установят вдоль трассы Уральск - Атырау
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 29 ноября, в ЗКО с рабочим визитом прибыл министр внутренних дел Марат Ахметжанов. В Уральске главный полицейский страны встретился с населением. По его словам, криминогенная обстановка в регионе является стабильной, на долю ЗКО приходится 4% от всех преступлений в Казахстане. С начала года в области снизилось количество изнасилований, мошенничеств, вымогательств, а также меньше стало преступлений в общественных местах и преступлений в сфере семейно-бытовых отношений.
– 70% всех тяжких и особо тяжких преступлений совершаются в областном центре. При этом есть положительные примеры. За счёт эффективного взаимодействия полиции и общественности в округе Сарытогай Акжайыкского района за последние два года не совершено ни одного преступления. Такой же хороший результат показывает посёлок Жетиколь Сырымского района. Благодаря совместным усилиям полиции и акимата местное население полностью отказалось от алкоголя. Магазины не реализуют горячительные напитки, подучётных нет, преступность нулевая. Вот такие положительные моменты мы должны распространять на всю страну, - сказал министр во время выступления.
Вместе с тем Марат Ахметжанов подчеркнул, что ЗКО находится в тройке лидеров по скотокрадству. Нашу область опережают лишь Алматинская и Туркестанская области. С начала года в регионе зарегистрировано 137 случаев кражи скота. При этом, по словам министра, скот крадут не те, кому нечего есть, а те, кто превратил этот вид преступления в источник дохода.
– Сейчас скотокрадство относится к тяжким видам преступления. Многие «профессиональные» скотокрады сейчас отбывают наказание. Обычно кража скота является организованной преступной деятельностью и превращается в индустрию. Ведь здесь принимают участие несколько человек: кто крадёт, кто продаёт, кто выдаёт фальшивые справки и так далее. Если по Казахстану факты скотокрадства снижаются, то в ЗКО остаются на том же уровне. По статистике крадут скот с вольного выпаса, поэтому владельцы животных тоже должны относиться с ответственностью, - подчеркнул министр.
Стоит отметить, что с начала года зарегистрировано 137 случаев скотокрадства, похищено около 500 голов домашних животных. Законным владельцам полицейские вернули 264 головы скота. Только в ноябре этого года зафиксирован 21 случай кражи скота. Глава полицейского ведомства дал поручение руководителю департамента полиции ЗКО Махсудхану Аблазимову усилить контроль в этом направлении. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании
ЗКО министр скотокрадство лидер

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