ЗКО оказалась в тройке лидеров по скотокрадству

В целом криминогенную обстановку в регионе министр внутренних дел назвал стабильной, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 29 ноября, в ЗКО с рабочим визитом прибыл министр внутренних дел Марат Ахметжанов. В Уральске главный полицейский страны встретился с населением. По его словам, криминогенная обстановка в регионе является стабильной, на долю ЗКО приходится 4% от всех преступлений в Казахстане. С начала года в области снизилось количество изнасилований, мошенничеств, вымогательств, а также меньше стало преступлений в общественных местах и преступлений в сф