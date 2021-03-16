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Социум

ЗКО перешла в «красную» зону по темпам распространения COVID-19

Помимо ЗКО в "красной" зоне находится Нур-Султан и Алматы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в Telegram-канале межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по COVID-19, в "красную" зону вошла Западно-Казахстанская область. На 16 марта ситуация выглядит таким образом: В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы и Западно-Казахстанская область. В "желтой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская области. В "зеленой" зоне - все остальные регионы. Также в МВК РК сообщили, что за прошедшие сутки,
Кристина Кобина
ЗКО перешла в «красную» зону по темпам распространения COVID-19
Помимо ЗКО в "красной" зоне находится Нур-Султан и Алматы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
ЗКО перешла в &quot;красную&quot; зону по темпам распространения COVID-19
ЗКО перешла в &quot;красную&quot; зону по темпам распространения COVID-19
Как сообщили в Telegram-канале межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по COVID-19, в "красную" зону вошла Западно-Казахстанская область. На 16 марта ситуация выглядит таким образом: В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы и Западно-Казахстанская область. В "желтой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская области. В "зеленой" зоне - все остальные регионы. Также в МВК РК сообщили, что за прошедшие сутки, 15 марта, в Казахстане было зарегистрировано 954 новых случаев заболевания COVID-19, из них 51 случай приходится на ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
коронавирусная инфекция covid-19 красная зона

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