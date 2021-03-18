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Социум

ЗКО перешла в «желтую» зону по темпам распространения COVID-19

"Красную" зону область покинула сегодня, 18 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в Telegram-канале межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по COVID-19, в "желтую" зону вошла Западно-Казахстанская область. На 18 марта ситуация выглядит таким образом: В «красной» зоне: город Нур-Султан и город Алматы. ⠀ В «желтой» зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. ⠀ В «зелёной» зоне: все остальные регионы. Стоит отметить, что в области наблюдается рост
Кристина Кобина
ЗКО перешла в «желтую» зону по темпам распространения COVID-19
"Красную" зону область покинула сегодня, 18 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
ЗКО перешла в &quot;желтую&quot; зону по темпам распространения COVID-19
ЗКО перешла в &quot;желтую&quot; зону по темпам распространения COVID-19
Как сообщили в Telegram-канале межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по COVID-19, в "желтую" зону вошла Западно-Казахстанская область. На 18 марта ситуация выглядит таким образом: В «красной» зоне: город Нур-Султан и город Алматы. ⠀ В «желтой» зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. ⠀ В «зелёной» зоне: все остальные регионы. Стоит отметить, что в области наблюдается рост заболеваемости COVID-19, только за прошедшие сутки, 17 марта, в области было зарегистрировано 64 случая заболевания COVID-19. Однако за сутки 15 марта, когда ЗКО перешла в "красную" зону, был зарегистрирован 51 зараженный. Всего в стране на сегодня, 18 марта, было выявлено 227 953 заболевших. К слову, за последние сутки от коронавируса  выздоровели 75 больных в области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
желтая зона

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