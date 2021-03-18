ЗКО перешла в «желтую» зону по темпам распространения COVID-19

"Красную" зону область покинула сегодня, 18 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в Telegram-канале межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по COVID-19, в "желтую" зону вошла Западно-Казахстанская область. На 18 марта ситуация выглядит таким образом: В «красной» зоне: город Нур-Султан и город Алматы. ⠀ В «желтой» зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. ⠀ В «зелёной» зоне: все остальные регионы. Стоит отметить, что в области наблюдается рост