На встрече присутствовал заместитель акима области Серик Егизбаев, председатель отраслевого профсоюза работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания Мирболат Жакыпов. В ходе заседания была рассмотрена текущая ситуация в трудовой сфере региона, обсуждены актуальные вопросы защиты трудовых прав граждан, а также определены ключевые приоритеты дальнейшей работы. В своем выступлении Ералы Тугжанов отметил необходимость повышения эффективности работы в рамках социального партнерства. Среди актуальных направлений профсоюзной деятельности были обозначены вопросы социальной стабильности на предприятиях области, профилактика и разрешение трудовых споров, увеличение числа первичных профсоюзных организаций в регионе, а также активизация работы по заключению коллективных договоров с целью защиты трудовых и социально-экономических прав работников. Особое внимание председатель Федерации профсоюзов акцентировал на усилении общественного контроля за обеспечением безопасных условий труда, в том числе через создание и функционирование производственных советов. Не менее приоритетным направлением профсоюзов был обозначен вопрос информационного сопровождения профсоюзной деятельности. Ералы Лукпанович подчеркнул важность активизации информационной работы, что позволит улучшить имидж профсоюза в глазах общества, а также повысить авторитет и доверие населения. В свою очередь, о реализации дорожной карты Федерации профсоюзов РК, об имеющихся актуальных проблемах рассказала председатель ТОП «Профсоюзный центр ЗКО» Айгуль Есекенова. О проделанной работе отчитались председатель областного филиала профсоюза работников культуры, спорта, туризма и информации Айдар Батырханов, председатель ОО «Западно-Казахстанская областная организация Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки» Марат Даупаев, областного филиала РОО «Отраслевой профсоюз работников системы здравоохранения «SENIM» Махамбет Кусаинов. В завершение участники встречи обменялись мнениями по дальнейшей реализации и продвижению профсоюзных идей, отметив, что принципами совместной деятельности должны оставаться прозрачность, доверие и конструктивный диалог. Рабочий визит председателя Федерации профсоюзов Ералы Тугжанова продолжился встречей с трудовым коллективом АО «Жайыктеплоэнерго». На сегодняшний день предприятие является одним из крупнейших стратегических объектов региона и объединяет более 1000 работников жилищно-коммунального хозяйства. Председатель совета директоров АО «Жайыктеплоэнерго» Я.Чудров проинформировал делегатов о работе предприятия. Председатель локального профсоюза работников АО «Жайыктеплоэнерго» Нурлан Нугманов, в свою очередь, рассказал о работе профсоюзной организации, в том числе об изменениях, внесенных в коллективный договор предприятия на 2019-2021 годы, направленных на предоставление льгот и гарантий работникам и защиту их социально-трудовых интересов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.